В МЧС посоветовали не носить маску на улице

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Россиянам посоветовали отказаться от ношения защитной маски на улице, соблюдать режим сна и есть белковую пищу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации МЧС.

Специалисты МЧС отмечают, что организм лучше справляется с инфекцией у людей, которые ведут здоровый образ жизни. Также рекомендуется не носить защитную маску на улице.

"Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", – говорится в рекомендациях.

В МЧС подчеркнули, что маска нужна в местах скопления людей, к которым относится общественный транспорт и магазин, а также если осуществляется уход за больными.

Маски, как напомнили специалисты, имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но постоянно носить одну и ту же маску нельзя, их нужно регулярно менять.

Недавно эксперт ВОЗ объяснила, когда маски могут представлять опасность для людей. Мелита Вуйнович сказала, что средство индивидуальной защиты нельзя мочить, а также следует сменить его после двух часов ношения.

Кроме того, ранее специалисты Роспотребнадзора призвали российских работодателей обеспечить компании запасом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Запас следует рассчитать на пять дней.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 27 938 заболевших человек, вылечились 2 304, скончались 232.