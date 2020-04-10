Работодателям рекомендовали обеспечить компании запасом масок и перчаток

Фото: ТАСС/Zuma

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали работодателям обеспечить компании запасом, рассчитанным на пять дней, средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в организацию) рекомендуется осуществлять следующие меры: обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток, применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ежедневно нужно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

6 апреля стало известно, что российское правительство вводит ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски. Согласно новым правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж.