Работодателям рекомендовали обеспечить компании запасом масок и перчаток

12:00
Фото: ТАСС/Zuma
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали работодателям обеспечить компании запасом, рассчитанным на пять дней, средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в организацию) рекомендуется осуществлять следующие меры: обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток, применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ежедневно нужно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.
6 апреля стало известно, что российское правительство вводит ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски. Согласно новым правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж.
В Подмосковье начали шить многоразовые медицинские маски
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: