Эксперт ВОЗ объяснила, когда маски могут быть опасны для людей

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Использование масок при игнорировании иных мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
"Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете", – заявила специалист.
Вуйнович напомнила, что средство индивидуальной защиты нельзя мочить, а также следует сменить его после двух часов ношения. Она также прокомментировала популярное мнение о том, что здоровым людям маски не нужны.
"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", – пояснила представитель ВОЗ.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 15 570 заболевших, вылечился 1291 человек, скончались 130 человек.
На минувшей неделе специалисты Роспотребнадзора призвали работодателей в РФ обеспечить компании запасом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Запас, как подчеркнули в ведомстве, следует рассчитать на пять дней.
Эксперт призвал граждан носить маски
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