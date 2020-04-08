В Cети началась продажа пластиковых защитных экранов для лица

Фото: скриншот с сайта объявлений
В Сети появились объявления о продаже пластиковых защитных экранов для лица. По словам продавцов, приспособления имеют спрос во время эпидемии коронавируса, а их стоимость колеблется от 150 до тысячи рублей за штуку.
Внешне защитные экраны напоминают маску для сварщика. Они полностью закрывают все лицо, но при этом носить их необходимо совместно с обычной медицинской маской, так как экран неплотно прилегает к голове. "Он нужен, чтобы спокойнее себя чувствовать, если вдруг кто чихнет рядом, он многоразовый", – поясняют продавцы.
По словам создателей объявлений, экраны уже имеют спрос среди населения. "Очень много заказов от частных лиц, в основном звонят люди и говорят: "Я работаю на кассе в магазине, и нам нужна такая маска, мы хотим для себя приобрести". Либо хозяин магазина звонит нам, либо непосредственно кассир. И запрашивает для себя такую продукцию", – рассказал Москве 24 один из продавцов пластиковых приспособлений Сергей.
Продавцы рассчитывают на еще более высокий спрос на экраны в современных реалиях. В свою очередь, производители готовы к такому повороту событий. По их словам, для изготовления такого лицевого барьера не требуются высокие технологии. "Для этого необходимы гильотины для обрезки, зажимы, прессы, запайщики", – пояснил один из производителей Александр. При этом экран можно сделать и своими руками – вырезать из листового пластика и установить крепления.
По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, такие экраны действительно могут снизить риск заражения COVID-19. "Польза будет в том, что человек не будет руками трогать лицо и нос и не занесет вирус в слизистые оболочки", – пояснил вирусолог в беседе с Москвой 24. При этом он подчеркнул, что без клинических испытаний точную полезность пластиковых масок определить нельзя.
Ранее стало известно, что российское правительство вводит ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски. Согласно новым правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж.
Также Следственный комитет проверяет информацию о завышении цен на медицинские маски, изготовленные не на специализированных предприятиях в Москве.
По данным на 8 апреля, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся 180 тысяч человек.
Как правильно шить и носить многоразовые маски
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