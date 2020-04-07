СК проверит информацию о завышении цен на маски, сделанные не на предприятиях

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Следственный комитет проверит информацию о завышении цен на медицинские маски, изготовленные не на специализированных предприятиях в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Также отмечается, что такие изделия могут не иметь необходимых фильтрационных и защитных свойств.

"При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношения к производству медицинской продукции", – отметила она.

По словам Петренко, проверка находится под контролем центрального аппарата СКР.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о завышении цен на маски в десятки раз.

6 апреля стало известно, что российское правительство вводит ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски. Согласно новым правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж.

За последние сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

