Адвокат рассказал, какие документы брать с собой на улицу в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Адвокат Елена Пономарева посоветовала гражданам, живущим не по прописке в Москве, носить с собой документ о найме жилья или временную регистрацию.
"Для того чтобы объяснить сотрудникам правоохранительных органов принадлежность к конкретному адресу в том случае, если квартира берется в найм, лучше иметь с собой договор аренды жилья. Альтернативный вариант – это временная регистрация для приезжих по адресу, где они фактически проживают. Это основные документы, которые подтвердят ваше нахождение в конкретном районе", – рассказала Пономарева в беседе с Москвой 24.
За соблюдением самоизоляции в столице следят уличные патрули. В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с теми, кто не соблюдает режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан. Жителям разъясняют суть ограничительных мер и просят направиться домой.
"Сотрудников полиции можно встретить в любом месте – и в сквере, и во дворе возле дома. Так что безопасного с этой точки зрения в столице места нет", – напомнила адвокат.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице в рамках работы по предотвращению масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью, для походов за покупками в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собаки в радиусе 100 метров от дома или для поездок на работу, если есть такая необходимость.
За нарушение обязательной самоизоляции предусмотрены штрафы: от четырех тысяч рублей – в первый раз, при повторном нарушении – пять тысяч рублей.
За последние сутки в России выявлено 1 154 случая заражения COVID-19, из них 697 приходятся на Москву. По данным на 7 апреля, 7 497 человек заболели на территории РФ. Около 1 700 человек проходит лечение на дому.
185 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. Всего в РФ провели 795 тысяч тестов на COVID-19. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.
Меры по борьбе с пандемией COVID-19 должны быть адекватны текущей ситуации – Путин
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