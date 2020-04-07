Генпрокуратура РФ примет меры по соблюдению законов и прав россиян во время коронавируса

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Генеральная прокуратура РФ предпримет дополнительные меры по соблюдению прав граждан и закона во время пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс".

В частности, ведомство проверит эффективность мер, которые должны предприниматься для профилактики коронавируса. Речь идет о соблюдении режима самоизоляции и проверке граждан, вернувшихся из других стран, на предмет заражения коронавирусом.

Также Генпрокуратура обследует вопрос предоставления медицинским учреждениям необходимых препаратов и изделий. Сотрудники ведомства проверят, как исполняются постановления главного санитарного врача России.

Кроме того, прокуроры должны будут обеспечить активное участие местных оперативных штабов в создании условий для профилактики коронавируса и контроля его распространения.

Также Генеральная прокуратора обозначила приоритетные направления деятельности оперштабов. В них входят защита прав граждан в социальной и трудовой сферах, обеспечение режима самоизоляции, а также препятствие незаконному и необоснованному повышению цен на продукты питания и медицинские препараты.

В случае выявления нарушений сотрудники Генпрокуратуры должны предпринять все меры по их устранению.

31 марта прокуроры начали проверки выполнения противоэпидемиологических мероприятий в международных аэропортах. К обследованию провели и транспортных сотрудников прокуратуры.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика по борьбе с угрозой распространения коронавируса должна быть адекватной текущей ситуации. Он отметил, что главным в настоящий момент является здоровье и безопасность россиян.

На территории РФ за последние сутки зафиксировали 1154 новых случая инфицирования COVID-19. 88 человек выздоровели, 11 пациентов стали жертвами коронавируса. Всего за все время медицинских наблюдений в России обнаружили 7497 человек, чьи тесты на COVID-19 дали положительные результаты.