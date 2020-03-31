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Москва 24

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Город

31 марта, 20:33

Генпрокуратура начала проверку качества противоэпидемических мер в аэропортах столицы

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Генеральной прокуратуре сообщили о начале проверки выполнения противоэпидемических мероприятий в международных аэропортах и воздушных пунктах пропуска столицы, сказали Агентству "Москва" представители организации.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, на фоне принимаемых в РФ мер, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса, к проверкам привлечены транспортные прокуроры.

Известно, что рейды пройдут и в терминалах бизнес-авиации воздушных гаваней Москвы. Особые меры действуют в Москве в целях профилактики распространения COVID-19.

С 30 марта в городе действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездок на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.

В России зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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