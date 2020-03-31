Аэропорт Внуково закроет вход и выход с эстакады в терминал А с 31 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичный аэропорт Внуково закроет вход и выход с эстакады в терминал А. По информации представителей воздушной гавани, изменения вступят в силу во вторник, передает Агентство "Москва".

"С 31 марта 2020 года войти в терминал А Международного аэропорта Внуково и выйти из него возможно только через входную группу зоны прилета (1 этаж)", – сказали в пресс-службе московского авиаузла. Уточняется, что ограничения начнут действовать с 15:00.

Ранее стало известно, что расписание аэроэкспрессов во Внуково поменяется в апреле.

Кроме того, во Внуково закрыли выход в город из зоны ожидания прилета международных рейсов.