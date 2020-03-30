Генпрокуратура потребовала заблокировать в Сети пять фейк-публикаций о COVID-19

20:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать пять видео и публикаций с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Удалить публикации должны специалисты Роскомнадзора.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сообщается, что один из материалов, вызвавших широкое обсуждение в Сети, посвящен эпидемиологической обстановке в Пензе. Кроме того, в Генпрокуратуре указали на ролик о якобы передислокации войск в Москву. Ранее в МВД уже объявили, что на самом деле росгвардейцы тренировались перед парадом на 9 Мая.
30 марта стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому будет создан координационный центр, выявляющий недостоверную информацию о коронавирусе.
В Госдуме планируют 31 марта рассмотреть законы, вводящие административную и уголовную ответственность за нарушение режима самоизоляции, а также нормы, регулирующие санкции за распространение ложной информации.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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