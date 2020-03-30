Мишустин сформировал координационный центр для борьбы с фейками о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому будет создан координационный центр, выявляющий недостоверную информацию о коронавирусе.
Задачей организации будет опровержение фейков, появляющихся в социальных сетях, передает Агентство "Москва". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ложная информация, которая создает угрозу для жизни и здоровья людей, приводит к росту напряженности в обществе, говорится в задачах центра.
Благодаря новому центру, сформированному Мишустиным, будет осуществлен мониторинг общественного мнения и обратной связи с россиянами.
Ко всему прочему, центр будет собирать, обрабатывать, а также анализировать информацию о ситуации с COVID-19. Работа будет осуществляться в непрерывном режиме.
Помимо того, планируется отслеживать доступность средств индивидуальной защиты, медицинских тестов на территории России.
Согласно последним данным, в России зафиксировали более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.
В столице за последние сутки подтвердилось 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.
Недавно стало известно, что специалисты Роскомнадзора сообщили об удалении фейков о коронавирусе из социальных сетей и СМИ. Сейчас представители ведомства продолжают работу с платформой YouTube – здесь требования надзорного органа выполнили частично.
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