Генпрокуратура РФ обнаружила четыре фейка о коронавирусе в соцсетях

Фото: Агентство "Москва"
Генеральная прокуратура РФ обнаружила четыре фейковые новости, касающиеся ситуации с коронавирусом, сообщает RT.
Ложные сведения были обнаружены в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Twitter. В них содержится информация о введении комендантского часа в Москве и о вымирании человечества от коронавируса.
На основании требований федерального закона Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о принятии мер по ограничению ложной информации в интернете. Также ведомство попросило пресечь любые попытки "переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы".
Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети Twitter удаления информации о введении комендантского часа в столице.
Ложную информацию о COVID-19 удаляют из Сети
Кроме того, в Следственном комитете РФ была создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе. Она будет выявлять недостоверную информацию о численности заболевших и иные сведения, которые распространяют панические настроения среди населения.
Кроме того, 23 марта в СК РФ начали процессуальную проверку по делу об искажении информации о количестве случаев заражения на территории РФ. Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас рассказал о возможном ужесточении наказания за публикацию ложной информации, касающейся коронавируса.
За последние сутки численность инфицированных COVID-19 в России достигла 840 человек. По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировало уже более 414 тысяч случаев заражения. Более 18 тысяч человек стало жертвами коронавируса.
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