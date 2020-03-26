Генпрокуратура РФ обнаружила четыре фейка о коронавирусе в соцсетях

Фото: Агентство "Москва"

Генеральная прокуратура РФ обнаружила четыре фейковые новости, касающиеся ситуации с коронавирусом, сообщает RT.

Ложные сведения были обнаружены в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Twitter. В них содержится информация о введении комендантского часа в Москве и о вымирании человечества от коронавируса.

На основании требований федерального закона Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о принятии мер по ограничению ложной информации в интернете. Также ведомство попросило пресечь любые попытки "переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы".

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети Twitter удаления информации о введении комендантского часа в столице.

Ложную информацию о COVID-19 удаляют из Сети

Кроме того, в Следственном комитете РФ была создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе. Она будет выявлять недостоверную информацию о численности заболевших и иные сведения, которые распространяют панические настроения среди населения.

Кроме того, 23 марта в СК РФ начали процессуальную проверку по делу об искажении информации о количестве случаев заражения на территории РФ. Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас рассказал о возможном ужесточении наказания за публикацию ложной информации, касающейся коронавируса.

За последние сутки численность инфицированных COVID-19 в России достигла 840 человек. По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировало уже более 414 тысяч случаев заражения. Более 18 тысяч человек стало жертвами коронавируса.