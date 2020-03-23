СК РФ начал проверку в связи с фейками о коронавирусе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Следственном комитете РФ начали процессуальную проверку в связи с искажением информации о количестве заболевших коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба СК РФ.
Следователи отметили, что целью злоумышленников является распространение панических настроений среди россиян. Проверка проводится по части 1 статьи 237 "Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей", а также части 4 статьи 128.1 "Клевета" УК РФ.
В интернете регулярно появляются фейковые сведения, связанные с информированием населения о ситуации с коронавирусом. 22 марта Сергей Собянин отреагировал на информацию о вводе войск в столицу, назвав их полной чушью. Ранее подмосковная полиция опровергла сведения о появлении ограничения въезда в Москву. Регулярно появлявшаяся информация о введении комендантского часа в столице была названа ложной представителями Оперштаба.
В России уже появились первые дела, связанные с привлечением к ответственности за фейки о коронавирусе. В частности, административное наказание ждет жительницу Нижнекамска, которая рассказывала своим знакомым, что город закроют на карантин. Также недостоверную информацию распространяла жительница Амурской области касательно заболевших граждан в регионе.
Блокировкой СМИ за фейки о коронавирусе в настоящий момент занимается Роскомнадзор. Также представители ведомства потребовали от руководителей социальной сети "ВКонтакте" и радиостанции "Эхо Москвы" удалить ложные сведения, касающиеся COVID-19.
Президент России Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам о коронавирусе. Он подчеркнул, что некоторые делают это осознанно, чтобы посеять недоверие по отношению к мерам, предпринимаемым властями.
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