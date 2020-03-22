Собянин назвал полной чушью фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Дени

Информация о том, что в Москву вводятся войска из-за коронавируса не соответствует действительности, заявил Сергей Собянин в документальном фильме "Коронавирус. Все, что нужно знать" на Первом канале.

По словам мэра Москвы, это домыслы или специально вброшенные фэйки.

"Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска – полная чушь! Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-либо военных парадов или еще чего-нибудь", – подчеркнул Собянин.

Также он опроверг сообщения о закрытии столичного метро. Мэр напомнил, что оно создано таким образом, что поезда должны курсировать в постоянном режиме, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время в Москве вводиться не будет.

Некоторые СМИ писали, что власти города якобы склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина. В штабе подчеркнули, что действия властей соответствуют текущему уровню распространения коронавирусной инфекции.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.



Более 50 тыс человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

Роспотребнадзор также обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.

То же касается других объектов физической культуры и спорта города с массовым посещением людей. Ограничение действует до особого распоряжения. В случае невыполнения постановления будут применяться меры в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.