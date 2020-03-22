В Оперштабе опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Никакого жесткого карантина в ближайшее время в Москве вводиться не будет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее некоторые СМИ писали, что власти города якобы склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина.

"Принимаемые сейчас в РФ меры достаточны", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что действия властей соответствуют текущему уровню распространения коронавирусной инфекции.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.



Более 50 тыс человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

Роспотребнадзор также обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.

То же касается других объектов физической культуры и спорта города с массовым посещением людей. Ограничение действует до особого распоряжения. В случае невыполнения постановления будут применяться меры в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

