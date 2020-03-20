Жительницу Татарстана привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жительницу Татарстана привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, сообщает "Газета.ру".

По данным МВД, жительница Нижнекамска со своего телефона отправила голосовое сообщение в WhatsApp нескольким своим знакомым, в котором заявляла, что скоро город закроют на карантин из-за коронавируса. Когда ее сообщение распространилось в нескольких чатах, она призналась, что соврала.

19 марта женщину привлекли к административной ответственности по факту распространения недостоверной информации по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Ее дело направили для рассмотрения в мировой суд Нижнекамского городского суда.

МВД рассказало о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. В соцсетях участились случаи распространения ложных сведений о деятельности сотрудников полиции, которые участвуют в реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.

В ведомстве подчеркнули, что информация была распространена в ряде регионов. Так, в Красноярском крае и Курской области появился фейк о штрафах для родителей, дети которых окажутся одни в общественных местах.

В Липецкой области распространялась информация о том, что въезды в город перекрыты из-за двухнедельного карантина. В пресс-службе напомнили, что за распространение подобных фейков предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.



Кроме того, жительница города Свободного в Амурской области предстанет перед судом за распространение недостоверной информации о заболевших коронавирусом гражданах в регионе.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.