В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали распространение недостоверной информации. В фейках сообщается, что полицейские ограничивают въезд в столицу и просят водителей прекратить движение в сторону Москвы.

Такие сведения представители правоохранительных органов обозначили как несоответствующие действительности. В областной полиции напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность.

"Подмосковная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее стало известно о 33 новых случаях заболевания коронавирусом в Москве. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 в столице – 131 человек. Большинство заболевших прибыли из европейских стран. Кроме того, сообщается о двоих несовершеннолетних, инфицированных коронавирусом.

Всего в России за последние сутки обнаружили 54 новых случая заражения COVID-19. В настоящий момент на территории РФ зафиксировали 253 заболевших коронавирусом. Шесть случаев выявили в Якутии, четыре – в Санкт-Петербурге. Один заболевший проживает на территории Московской области.