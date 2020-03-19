В Оперштабе опровергли информацию о ведении комендантского часа в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса является ложной, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее в соцсетях стали писать о том, что власти города собираются закрыть город на карантин и ввести комендантский час.

"Информация о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уже отвергла подобные сообщения.

Владимир Путин также призвал горожан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Глава государства заверил горожан, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать. Путин подчеркнул, что ситуация с вирусом находится на контроле Минздрава РФ.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

