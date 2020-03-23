Уголовное наказание могут ввести в РФ за фейковые новости на фоне коронавируса

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Ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверных данных в условиях борьбы с коронавирусом может быть ужесточена, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности", – цитирует его ТАСС.

СК РФ начал процессуальную проверку в связи с искажением информации о количестве заболевших коронавирусом в стране. Следователи подчеркнули, что целью злоумышленников является распространение панических настроений.

22 марта Сергей Собянин отреагировал на сообщения о вводе войск в столицу, назвав их чушью. Подмосковная полиция опровергла появление ограничения на въезд в Москву. Введение комендантского часа в столице представители Оперштаба тоже назвали ложной.

В РКН заявили, что готовы к жестким мерам в отношении СМИ за ложные сведения о COVID-19 в РФ, вплоть до лишения лицензии. Там же предупредили об активизации кибермошенничества.

В Group-IB, комментируя вбросы в интернете, объяснили, что злоумышленники задействуют ботов в соцсетях и устраивают рассылки в популярных мессенджерах. Они направлены на самую восприимчивую аудиторию – подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов. МВД подтвердило рост числа фейковых новостей о коронавирусе.