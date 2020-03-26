Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве

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Роскомнадзор направил Twitter уведомление с требованием удалить ложную информацию о введении комендантского часа в столице, сообщает Агентство "Москва".
Такой запрос поступил в надзорное ведомство от Генпрокуратуры. Последняя указала, что в Twitter появилась информация о якобы принятом приказе министра обороны РФ "О введении в Москве комендантского часа".
25 марта по требованию Роскомнадзора Facebook удалил недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом. Уведомление также было направлено администраторам социальной сети после получения соответствующего требования из Генеральной прокуратуры.
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Деятельность рабочей группы направлена на выявление ложной информации в интернете и мессенджерах о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в России, а также о недостоверных сведениях, которые наводят панику на население.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России могут ввести уголовное наказание за фейковые новости на фоне коронавируса.
В РКН заявляли, что готовы к жестким мерам в отношении СМИ за ложные сведения о COVID-19 в РФ, вплоть до лишения лицензии. Там же предупредили об активизации кибермошенничества.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек
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