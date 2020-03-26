В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

11:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе. Об этом говорится на сайте ведомства.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что деятельность рабочей группы направлена на выявление ложной информации в интернете и мессенджерах о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в России, а также о недостоверных сведениях, которые наводят панику на население.
"В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам", – заключила Петренко.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России могут ввести уголовное наказание за фейковые новости на фоне коронавируса.
В РКН заявляли, что готовы к жестким мерам в отношении СМИ за ложные сведения о COVID-19 в РФ, вплоть до лишения лицензии. Там же предупредили об активизации кибермошенничества.
В Group-IB, комментируя вбросы в интернете, объяснили, что злоумышленники задействуют ботов в соцсетях и устраивают рассылки в популярных мессенджерах. Они направлены на самую восприимчивую аудиторию – подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов. МВД подтвердило рост числа фейковых новостей о коронавирусе.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек
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