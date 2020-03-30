Роскомнадзор заявил о частичном удалении ложных данных о COVID-19 с YouTube

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Видеохостинг YouTube частично удалил фейковую и непроверенную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"YouTube на основании уведомлений Роскомнадзора удаляет материалы с фейковой информацией. Часть уже удалена. По оставшейся части работа с видеосервисом продолжается", – заявили в ведомстве.

Роскомнадзор инициировал проверки и удаление недостоверной информации о коронавирусе в СМИ ("Эхо Москвы", "Говорит Магадан") и социальных сетях (YouTube, "ВКонтакте", Facebook и Instagram) 20 марта.

В частности, ранее сообщалось, что требования контрольного органа выполнили в Instagram. Ложные сведения также удалили и другие нарушители распоряжения.

27 марта Роскомнадзор потребовал от ряда интернет-ресурсов удалить информацию о стягивании бойцов Росгвардии к Москве. Передислокацию официально объяснили тренировкой для парада в День Победы.

