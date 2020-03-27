РКН потребовал удалить ложную информацию о стягивании росгвардейцев к Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскомнадзор потребовал несколько интернет-ресурсов удалить ложную информацию о стягивании бойцов Росгвардии к Москве в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правительства Москвы, автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки Парада Победы.

26 марта стало известно, что Генеральная прокуратура РФ обнаружила четыре фейковые новости, касающиеся ситуации с коронавирусом. Ложные данные выявлены в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Twitter. Речь шла о комендантском часе в Москве и о вымирании человечества от коронавируса.

Удалить ложные сведения о коронавирусе РКН требовал также 20 марта. Тогда это были СМИ "Эхо Москвы", "Говорит Магадан" и соцсети YouTube, "ВКонтакте" и Instagram.

В РКН подчеркнули, что готовы к жестким мерам в отношении СМИ за ложную информацию о COVID-19 в РФ, вплоть до лишения лицензии. Россиян предупредили об активизации кибермошенничества. Уточнялось, что злоумышленники пытаются собирать персональные данные, рассылая ложные рекомендации, якобы отправленные от имени авторитетных организаций, например ВОЗ.

Ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверных данных в условиях борьбы с коронавирусом могут ужесточить, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Не исключено введение уголовного наказания.