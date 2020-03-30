Психологи объяснили, почему некоторые россияне игнорируют призывы к самоизоляции

17:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Психолог Анна Хныкина в беседе с Москвой 24 объяснила, почему не все россияне серьезно восприняли призывы к самоизоляции из-за коронавируса. По ее словам, некоторые не понимают масштабы происходящего, пока это не коснется их лично.
"Есть старая русская пословица: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Это связано с тем, что до всех доходит по-разному, люди имеют право на собственное мнение, и вот это оно. Не все одинаково воспринимают реальность", – сказала эксперт.
В свою очередь, главный медицинский психолог Минздрава России и академик РАО Юрий Зинченко рассказал Москве 24, что такое поведение наблюдается не только в России. По его словам, пренебрежение просьбами о самоизоляции не является особенностью людей определенной нации.
Он пояснил, что "у всякого народа есть та часть населения, которая характеризуется рискованными формами поведения". В качестве примера специалист привел итальянский опыт, когда местные власти фактически угрозами заставляли граждан соблюдать самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что около 20% жителей столицы проигнорировали призывы самоизолироваться. О такой статистике рассказал Сергей Собянин. По его словам, в связи с этим были приняты дополнительные меры по переводу на домашний режим не только людей из групп риска, к которым, в частности, относятся пожилые горожане, но вообще всех москвичей.
С 30 марта в столице введены ограничения на передвижения по городу. Покидать квартиру можно, только если для этого есть крайняя необходимость. Например, если существует прямая угроза жизни и здоровью или требуется экстренная медпомощь. Сюда же относятся поездки на работу, если таковых избежать не удается, поход за покупками в магазин или аптеку. В связи с этим количество людей и транспорта на улицах Москвы значительно снизилось.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире подтверждено более 638 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 1836 случаев, 66 пациентов выздоровели.
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