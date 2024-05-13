Врач Асеева: солнечные лучи могут поражать внутренние органы больных волчанкой

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Больным системной волчанкой следует избегать палящего солнца, поскольку длительное пребывание под ультрафиолетом может привести к поражению внутренних органов, заявила кандидат медицинских наук Елена Асеева. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, вовлечение кожи можно заметить примерно у 71% пациентов с таким диагнозом.

"Длительное пребывание как на солнце, так и на морозе может быть фактором риска развития хронической системной красной волчанки, это особенно актуально для работников сельского хозяйства, рыбаков, строителей и представителей специальностей, которые требуют длительного пребывания на свежем воздухе", – уточнила она.

Таким людям не стоит целенаправленно загорать или ходить в солярий, подчеркнула она. Во время отпуска купаться в море лучше всего в шесть утра или в вечернее время, добавила врач. Также специалист напомнила о необходимости использования солнцезащитного крема с высоким уровнем SPF (от 50%).

"Поражение кожи при системной красной волчанке может быть как незначительным – в виде так называемой бабочки на лице, так и занимать более 18% поверхности всего тела", – заметила Асеева.

Врач призвала внимательно относиться к любым реакциям организма на солнце и вовремя обращаться к специалисту.

Ранее дерматовенеролог Алена Девятова предупредила, что несоблюдение правил загара может привести к повышению температуры, болезненным ощущениям и появлениям неравномерных пятен, которые надолго останутся на коже. В случае получения солнечных ожогов она рекомендовала принять ванну с водой комнатной температуры и добавить в нее стакан яблочного уксуса.

