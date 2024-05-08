Врач Кулешов рассказал, как правильно загорать и защищать кожу

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Светлая кожа или с большим количеством родинок требует тщательной подготовки к загару. Об этом заявил врач общей практики, заведующий отделением помощи на дому Городской поликлиники № 220 Москвы Роман Кулешов, сообщает "Доктор 24".

По словам специалиста, из-за воздействия ультрафиолета образуется меланин – вещество, которое дает темный пигмент. У людей со светлой кожей его количество снижено, поэтому они могут получить ожоги, объяснил Кулешов. Он рекомендовал в этом случае использовать средства с SPF не ниже 50.

Врач отметил, что крем нужно наносить за 15–30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два-три часа. Помимо этого, перед нанесением солнцезащитного крема Кулешов советует проверить ультрафиолетовый индекс, который обычно указывается в приложениях для прогноза погоды.

Если он составляет 2 и ниже, то специальные средства можно не наносить, если выше 3, то крем обязателен, подчеркнул эксперт и предупредил, что при показателе 11 на улицу лучше вовсе не выходить.

Специалист также рассказал, что высокий уровень ультрафиолета может быть не только летом, но и зимой, в связи с чем необходимо защищать глаза и носить солнечные очки. С его слов, есть два основных типа УФ-лучей – А и В.

У первого более длинная волна, способная проникать глубоко в эпидермис и даже повреждать ДНК, что провоцирует развитие меланомы – злокачественного образования. Эти лучи, продолжил Кулешов, также проходят сквозь линзы, поэтому важно выбирать очки, защищающие от А-излучения.

Кроме того, врач рекомендует регулярно следить за родинками, если их много на теле. Также важно обращать внимание на их размеры, очертания и цвет. Если появились изменения, зуд или язвы, то нужно обратиться к дерматологу, добавил эксперт.

В заключение Кулешов напомнил, что находиться под прямыми солнечными лучами нежелательно с 11:00 до 16:00. Более того, нужно следить за водным балансом в организме и носить головной убор во избежание получения теплового удара, подытожил врач.

Ранее врач-дерматовенеролог Алена Девятова заявила, что несоблюдение правил загара может привести к повышению температуры, болезненным ощущениям и появлениям неравномерных пятен, которые надолго останутся на коже. В случае получения солнечных ожогов она рекомендовала принять ванну с водой комнатной температуры и добавить в нее стакан яблочного уксуса.