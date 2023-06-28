Дерматолог рассказала, как получить золотой оттенок кожи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оттенок загара, полученный в южных регионах, обычно считается самым красивым. При этом загореть на солнце также можно, отдыхая летом в Москве, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказала изданию врач-дерматолог Ирина Скорогудаева, скорость загара в южных регионах выше из-за интенсивности солнечного излучения. В городе загар ложится на кожу гораздо дольше.

"Все потому, что южные солнечные лучи более агрессивно проникают только в верхние слои кожи, нижние же остаются под защитой меланина. Самый безопасный способ загорать – в тени", – пояснила дерматолог.

Чтобы получить загар в Москве, продолжила Скорогудаева, необходимо выбирать места для приема "солнечных ванн" у воды. Выходить на солнце следует с 09:00 до 12:00 часов, а затем после 16:00. В первые дни необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, а в течение всего периода – переворачиваться для получения равномерного загара.

При этом, как пояснила дерматолог, голубоглазым людям со светлыми волосами и белой кожей следует загорать с осторожностью. Они наиболее подвержены обгоранию и обострению болезней. Воздержаться от приема "солнечных ванн" рекомендуют пациентам с онкологией и некоторыми кожными заболеваниями.

Кроме того, вне зависимости от того, планирует ли человек загорать, перед длительными прогулками на открытом воздухе ему необходимо наносить крем с солнцезащитным фактором – SPF.

"Детям стоит наносить крем постоянно, особенно на нос и лоб, чтобы не обгорали. Так как они чаще всего проводят время на улице в самый опасный промежуток солнцестояния", – посоветовала Скорогудаева.

Врач-дерматовенеролог Алена Девятова ранее сообщила, что несоблюдение правил загара может привести к повышению температуры, болезненным ощущениям и появлениям неравномерных пятен, которые надолго останутся на коже. В случае получения солнечных ожогов специалист рекомендовала принять ванну с водой комнатной температуры и добавить в нее стакан яблочного уксуса.



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