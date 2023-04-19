Эксперт рассказала, можно ли загорать с родинками и стоит ли их удалять

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Родинки можно удалять в любое время года, но следует избегать попадания прямых солнечных лучей в пораженное место кожи, иначе возрастает риск пигментации, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Мельникова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Поскольку весной и летом эти требования [избежание активной инсоляции] выполнить сложнее, все плановые удаления стараются выполнять с сентября по апрель. Однако по витальным (жизненным) показаниям процедуры проводятся и в любой сезон", – объяснила дерматовенеролог.

Врач отметила, что мнение о "перерождении" родинки под влиянием солнечных лучей в злокачественное образование не совсем верно. По словам Мельниковой, меланома чаще всего появляется на здоровых участках кожи. Поэтому во время загара бесполезно прикрывать имеющиеся на теле родинки.

Дерматовенеролог добавила, что людям с большим количеством родинок следует избегать длительного пребывания на солнце, так как они находятся в особой группе риска развития меланомы. Чрезмерный загар вреден всем людям и может привести к фотостарению и появлению опухолей, причем не только кожи.

Как отмечает врач, оптимальное время нахождения под прямыми солнечными лучами составляет 15–20 минут. Временной отрезок до 11 и после 16 часов Мельникова назвала наиболее безопасным.

Ранее врачи рассказали, как правильно проверять родинки. Осмотр следует проводить не реже раза в месяц. Если заметны какие-либо изменения, например цвет или размер, следует сразу обратиться к дерматологу.

Особое внимание следует уделить ассиметричным родинкам. Их цвет должен быть однородным – коричневым или почти черным.