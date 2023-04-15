Врачи рассказали, как правильно проверять родинки

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Уделять внимание родинкам на теле особенно важно людям со светлой кожей. Таким людям, как правило, трудно дается загар, и они часто обгорают на солнце. При этом светлая кожа может интенсивно вырабатывать меланин. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на терапевта сервиса "Теледоктор24" Дмитрия Окунева.

По словам специалиста, человеку нужно проводить осмотр родинок на теле не реже раза в месяц. При этом, если наблюдаются какие-либо изменения родинок (смена цвета, очертаний, размера), необходимо сразу же обратиться к дерматологу или хирургу.

Во время осмотра следует обращать внимание на родинки, не имеющие четких границ, асимметричные родинки или с рваными краями, добавила заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии ФНКЦ ФМБА России Ирина Олейникова.

Она напомнила, что в норме цвет родинки должен быть однородным – коричневым или почти черным.

Родинки представляют собой доброкачественные пигментные новообразования на коже, они есть у 90% людей. Большая часть родинок являются пигментными, которые похожи на обычные веснушки. Они представляют собой скопление меланоцитов под кожей. За ними важно следить, если у них неровные края или они неоднородные по цвету.

Существует еще один вид родинок – невусы, которые чаще доставляют людям неприятности. Они могут образоваться на ладонях, стопах или в области паха, бывают выпуклыми и часто покрыты волосами.

Врачи советуют удалять родинки, которые увеличиваются в размерах, чешутся, шелушатся, кровоточат или постоянно повреждаются одеждой либо украшениями. Также рекомендуется избавиться от родинок в области волос, поскольку их можно задеть расческой.

Удалять родинки лучше осенью или зимой, поскольку после этой процедуры необходимо около двух месяцев защищать участок кожи от солнца, чтобы не усилить пигментацию и избежать осложнений.

Однако, отмечают врачи, бывают случаи, при которых операцию откладывать ни в коем случае не стоит. Например, при увеличении размера родинки, ее кровотечении или повреждении.

Специалисты призывают не удалять родинки самостоятельно или в неспециализированных местах, к примеру, в салонах красоты. Такие процедуры нужно проводить только в кабинете у врача.

Дмитрий Окунев напомнил, что основная опасность родинок заключается в вероятности их перерождения в меланому – злокачественное новообразование с быстрым агрессивным развитием.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, на какие заболевания указывает зуд родинки. В частности, это может быть симптомом ее перерождения в злокачественную опухоль.

До этого врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова сообщила о порядке действий при травмировании родинки. Так, в первую очередь необходимо обработать ее любым антисептиком на водной основе и наклеить пластырь.

"Доктор 24": вся правда о родинках

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