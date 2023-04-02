Онколог рассказал, какой вид шампуня может повысить риск развития рака

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Сухие шампуни, содержащие бензол, могут повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава РФ Игорь Самойленко.

Специалист рассказал, что бензол способен вызывать разные виды опухолей в зависимости от того, с чем он контактирует. К примеру, при вдыхании он может стать причиной появления опухоли верхних дыхательных путей и легких, а при попадании на кожу вызвать опухоли кожи.

В связи с этим Самойленко посоветовал минимизировать воздействие канцерогенов на организм. Если на упаковке сухого шампуня в составе указан бензол, то лучше отказаться от его использования.

В жидких шампунях, как правило, бензол не применяется, поэтому они могут считаться более безопасными, добавил онколог.

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