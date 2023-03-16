Онколог назвала причины развития рака желудка

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Чаще всего рак желудка может быть вызван неправильным питанием, продолжительным стрессом, а также злоупотреблением алкоголем и курением. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на слова врача-онколога Елены Жуковой.

Все вышеперечисленное может вызвать раздражение слизистой стенок желудка, а затем – развитие воспалительных изменений. По словам врача, чаще всего это спровоцировано чрезмерным потреблением жареной, острой, маринованной или копченой пищи, либо же продуктов с содержанием нитратов.

Помимо этого, добавила Жукова, если проводить неправильное лечение или же вовсе его не проводить, то может сформироваться очаг хронического воспаления и язва, которая является предопухолевым заболеванием.

Также рак желудка может быть вызван наследственным фактором, однако такое встречается крайне редко: в 3–3,5% случаев.

Врач напомнила, что развитие рака желудка можно предотвратить. Для этого нужно на регулярной основе проходить диспансеризацию, сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и отказаться от сигарет.

Рак желудка занимает третье место по распространенности среди прочих онкологических заболеваний у мужчин и пятое – у женщин.

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