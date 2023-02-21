Онколог заявила, что УФ-лампа может спровоцировать опухоли кожи и ногтевых фаланг

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Заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова" Минздрава России, врач-онколог Замира Раджабова заявила, что УФ-лампа для маникюра может спровоцировать опухоли кожи и ногтевых фаланг. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Предположительно, воздействие ультрафиолета от ламп может быть провоцирующим фактором развития злокачественных опухолей кожи и ногтевых фаланг, но все эти предположения требуют тщательной проверки", – рассказала врач.

Раджабова отметила, что ультрафиолет в маникюрных лампах мощнее солнечного. Однако ученые не дали однозначный ответ о его вреде.

Онколог добавила, что для защиты от УФ-излучения зарубежные специалисты предлагают использовать перчатки, которые оставляют открытыми только ногти.

Перед маникюром можно на родинки и пигментные пятна нанести солнцезащитный крем, посоветовала врач.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили ультрафиолетовые лампы для сушки маникюрного лака и обнаружили, что их излучение повреждает ДНК клеток кожи.

Выяснилось, что за один 20-минутный сеанс облучения погибают 20–30% клеток. А после трех – до 70%. Воздействие ультрафиолета также вызвало повреждение митохондрий и ДНК, что привело к мутациям, которые можно наблюдать при раке кожи.

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