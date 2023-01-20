Ученые выяснили, что лампы для сушки ногтей разрушают ДНК клеток кожи

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили ультрафиолетовые лампы для сушки маникюрного лака и обнаружили, что их излучение повреждает ДНК клеток кожи. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Гелевый маникюр рекламируют как безопасную, долговечную и щадящую замену классическому лаку для ногтей. Производители применяют даже термин "биогель", но это скорее всего лишь дань моде на все экологичное и натуральное. На самом же деле вещества, входящие в его состав (дибутилфталат, толуол, формальдегид, гидроксианизол, трифенилфосфат и так далее), – продукты химической промышленности. Отнести их к "природным составляющим", разумеется, нельзя.

Гель-лаки – это полужидкие мономерные и олигомерные вещества, которые также называют синтетическими фотоинициаторами: для того чтобы их молекулы соединились, требуется облучить их ультрафиолетом. Делается это с помощью специальных ламп, обычно использующих определенный спектр UV-излучения – 340–395 нм. Примерно по тому же принципу работают ультрафиолетовые солярии, только их лампы излучают более широкий спектр – 280–400 нм.

Существуют исследования, доказывающие вред от них. По данным Британской медицинской ассоциации, каждые 10 лет активного загорания в солярии на 20% повышают риск возникновения злокачественных образований кожи. Но лампы для сушки лака никто не изучал, хотя, по заявлениям некоторых специалистов, их излучение якобы намного интенсивнее солнечного. Даже приводились данные, что 10 минут под такой лампой равны по силе воздействия 8 часам пребывания под ярким солнцем.

Группа американских ученых, которыми руководил профессор Калифорнийского университета с забавным для русского уха именем Людмил Александров, решила исследовать этот вопрос подробнее. Они инкубировали различные типы клеток кожи человека и мыши, а затем подвергли их облучению с помощью маникюрной лампы.

Выяснилось, что за один 20-минутный сеанс облучения погибают 20–30% клеток. А после трех – до 70%. Воздействие ультрафиолета также вызвало повреждение митохондрий и ДНК, что привело к мутациям, которые можно наблюдать при раке кожи.

При этом ученые предупреждают: хотя результаты и показывают негативный эффект, все же для окончательных выводов нужны долгосрочные исследования. И логика в этом есть.

Дело в том, что у наших клеток есть механизмы срочного ремонта ДНК. И они довольно успешно справляются с задачей на протяжении почти всей нашей жизни. Мало того, клетки человеческой кожи меняются каждые 10–30 дней. И если повреждения неустранимы, старая просто отмирает и заменяется новой. Кроме того, во время эксперимента в лаборатории облучали отдельно взятые клетки. Данных, как это работает, если они включены в общие системы организма, у исследователей пока нет.

Все это вовсе не означает, что можно расслабиться и не придавать опасности должного значения. Но и заявлять о доказанной канцерогенности маникюрных ламп тоже пока рановато. Вероятно, стоит реже делать гелевый маникюр и отдать предпочтение классическому варианту (хотя его тоже никто не проверял на вредные последствия), пока ученые не придут к общему мнению. Вполне вероятно, что через пару-тройку лет технология изменится, а ей на смену придут более безопасные способы поддержания красоты ногтей.

Впрочем, можно вспомнить, что когда-то модницы принимали мышьяк для "приятной округлости тела", пили ртуть для "утонченной бледности" и даже использовали радиоактивные вещества ради "снабжения кожи жизненной силой". Потом оказалось, что все это невероятно опасно для здоровья. Мы, конечно, не утверждаем, что с ультрафиолетовыми сушилками для лака произойдет то же самое.

Хотя…

