Почему ученые не могут создать прививку от простуды

Ученые и фармакологические компании десятилетиями ищут вакцины от простудных заболеваний. Некоторые успехи в этом направлении есть, но в большинстве случаев исследователи до сих пор не могут предложить человечеству ничего нового. О том, почему так происходит, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Последние "пандемийные" годы приучили нас к тому, что, как только ученые обнаруживают новый вирус, они сразу же приступают к разработке вакцины против него. И спустя какое-то время обязательно выпускают действующий препарат, а то и несколько. Ощущение, что COVID-19 если не побежден полностью, то вот-вот будет побежден, заставляет задуматься: а почему для других инфекций, циркулирующих среди людей уже очень давно, до сих пор не найдено эффективного средства борьбы?

Вакцинация – изобретение довольно давнее. Еще в XIX веке было разработано множество вакцин против самых опасных патогенов человечества: от оспы (1798) до холеры и брюшного тифа (1896). Но впервые разобраться в причинах и возбудителях ОРЗ ученые попытались только в середине прошлого века. В 1953 году американский вирусолог Роберт Хюбнер заявил, что основная причина простуды – аденовирусы, и пообещал разработать вакцину уже через год. Как вы понимаете, не получилось. Мало того, через три года эпидемиолог Уинстон Прайс впервые выделил риновирус, "повесил" ответственность за большинство случаев ОРЗ на него, а также сообщил, что "если кто-то думает, что у нас будет комплексное лекарство от простуды, то это абсолютно заблуждение".

Риновирусы размножаются в клетках слизистой оболочки носоглотки, вызывая воспаление верхних дыхательных путей. Это тот самый "вялотекущий" насморк, от которого у взрослых почти не поднимается температура и про который говорят: "Будешь лечить – пройдет за неделю, а не будешь – то за семь дней". Но если вакцинацию от гриппа нам рекомендуют делать ежегодно, то прививки от риновирусной инфекции до сих пор не существует. Проблема в том, что существует целых три вида риновируса (А, В и С) и более 150 различных штаммов, к каждому из которых требуется собственный подход. В универсальную вакцину пришлось бы упаковать полторы сотни ослабленных вирусов разных типов, а сегодняшние технологии этого не позволяют.

Универсальные вакцины, конечно, существуют, но при их разработке ученые всегда ищут какой-то общий признак у всех вариантов вируса, причем этот признак должен мутировать медленно или не мутировать вообще. У риновирусов такой признак есть – это особый поверхностный белок RSV, который связывается с клетками. К сожалению, поверхностные белки имеют тенденцию быстро мутировать, позволяя вирусам изменять форму и избегать обнаружения нашей иммунной системой. Вот почему десятилетия исследований так ничего и не дали: кандидатов в универсальные вакцины было опробовано множество, но ни один из них не был по-настоящему универсальным. Правда, в последние годы стали появляться обнадеживающие исследования. Например, в 2010-х годах были разработали синтетические иммуногены, способные вызывать иммунные реакции у кроликов, подвергшихся воздействию 48 различных штаммов. В 2016 году на макаках-резусах испытали 50-валентную риновирусную вакцину (против 50 штаммов сразу), а вакцину против 25 штаммов – на мышах. Но чтобы протестировать такие препараты на людях, нужны годы экспериментов, и даже если они окажутся действенными, останется еще сотня неучтенных риновирусных штаммов.

Оптимизма добавляет тот факт, что сегодня исследования вирусов ведутся с помощью самых новых технологий – поиском вакцин и лекарств занимается искусственный интеллект. Например, нейросеть AlphaFold2, созданная компанией DeepMind, позволила быстро идентифицировать несколько белковых структур вируса SARS-CoV-2, и эти данные помогли при разработке вакцины. Но в этом-то и проблема: для искусственного интеллекта сегодня есть более важные медицинские задачи, чем борьба с "легким насморком". Остается лишь надеяться, что большие проблемы скоро будут решены, нейросети наконец возьмутся за ОРЗ и человечество быстро победит все риновирусные инфекции.

Хотя...