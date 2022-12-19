Врач рассказал, какие средства для быта, красоты и гигиены могут привести к развитию рака

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Среди средств, которые ежедневно используются в быту и для поддержания красоты и гигиены тела, есть канцерогены. Они вредны для здоровья и могут послужить причиной развития рака. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-онколога, хирурга и эндоскописта Ивана Карасева.

Эксперт отмечает, что для мытья посуды важно использовать средства с максимально натуральным составом, поскольку бытовая химия обладает накопительным эффектом. В течение года в организм человека может попасть около 250 миллилитров этого раствора. Также стоит тщательно промывать от него кухонную утварь.

Средства для красоты и гигиены тоже не такие безобидные, как может показаться на первый взгляд. По словам врача, долгостойкая тушь для ресниц может содержать соли тяжелых металлов, ртуть и даже компоненты, выделяющие формальдегид.

Стоит обращать внимание на состав антиперспирантов, поскольку в некоторых из них добавляют алюминий. Он всасывается в кожу и попадает в лимфосистему человека. Карасев рекомендует перед покупкой внимательно читать этикетку товара.

Кроме того, по мнению специалиста, опасны пасты с эффектом отбеливания, в которых могут содержаться соли титана, стиральные порошки с хлором и пластиковая посуда.

Ранее эксперт предупредил об опасности пластиковых контейнеров. При длительном нахождении на солнце могут выделять микропластик, который остается в организме человека и выделяет токсичные и канцерогенные вещества. Также специалист рекомендовал не разогревать в них еду, поскольку при нагревании пластик начинает выделять канцерогены, свинец и другие диоксины.

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