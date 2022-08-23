Врач назвала опасные компоненты зубных паст

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Зубные пасты с триклозаном, хлоргексидином, метронидазолом и флюоридом могут быть опасны для зубов и полости рта, рассказала доктор превентивной и антивозрастной медицины, основатель собственной клиники Наталья Зубарева в разговоре с "Газетой.ру".
"Если в составе есть триклозан, то от пасты стоит отказаться сразу. Этот компонент изначально был пестицидом, а теперь производители предлагают ежедневно употреблять его с пастой", – объяснила эксперт.
По ее словам, вещество образует канцерогены. Хлоргексидин и метронидазол обладают антибактериальными свойствами, однако пасты с таким составом не подходят для ежедневного использования.
"Флюорид (фторид) добывают из разных отходов производства. Он является нейротоксином. Тюбик пасты может стать смертельной дозой для ребенка", – предупредила Зубарева.
По ее словам, он является наиболее опасным из всех перечисленных компонентов.
Кроме того, врач посоветовала отказаться от паст для зубов, в составе которых есть ПАВ, SLS, парабены, пропиленгликоль, подсластители и красители. Главная задача зубной пасты, по словам Зубаревой, – очищение.
Ранее врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова посоветовала любителям сладкого использовать дополнительные средства в очищении полости рта. Эксперт отметила, что чистить зубы необходимо утром и вечером пастами, в составе которых есть фтор и кальций.
Также она отметила важность правильного использования зубной щетки.
"Городской стандарт": российская зубная паста
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