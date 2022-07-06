Эксперт дала советы сладкоежкам по защите зубов

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Любителям сладкого следует соблюдать стандартную гигиену полости рта, использовать дополнительные средства для ухода, а также регулярно посещать стоматолога, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рекомендовала чистить зубы утром и вечером, использовать пасту на основе фтора и кальция, правильно пользоваться зубной щеткой и пастой.
Среди дополнительных средств ухода за зубами специалист назвала гигиенические пенки и реминерализирующие гели. "Такая пенка имеет щелочной состав, и она кислый pH, который появляется после легких ферментированных углеводов, нейтрализует", – отметила она.
Говоря о визитах к стоматологу, Романова рассказала о различных видах реминерализирующей терапии, один из которых заключается в лечении специальной полимерной смолой, которая пропитывает зубы, другой – изготовление индивидуальных кап и подбор ремпрепаратов для самостоятельного использования.
По мнению врача, наиболее вредными для зубов являются ферментируемые углеводы, которые долго или интенсивно находятся в контакте с зубами. "Если говорить про чрезмерно интенсивный контакт, то мы подразумеваем в первую очередь все сладкие газировки", – уточнила она.
На втором месте по вредности названы ирис, карамель и все, связанное с нугой, так как они прилипают к зубам. При этом леденцы от кашля также оказывают негативное влияние на зубы.
По словам эксперта, наиболее безобидными сладостями для зубов является мармелад, конфеты и шоколад. "Контакт непродолжительный, поэтому все хорошо. Если рассматривать шоколад, то, например, горький вообще безвреден – его можно в любых количествах, и зубам ничего не будет", – пояснила Романова.
Ранее ортодонт Халед Касем сообщил, что зубная паста с древесным углем способна повышать чувствительность зубов из-за повреждения эмали абразивными частицами. По его словам, пасту лучше заменить на стандартную отбеливающую, передает издание The Sun.
Также причиной повышения чувствительности зубов может стать диета на соках. Касем пояснил, что в соках содержится большое количество сахара, который провоцирует появление и развитие кариеса. Испортить эмаль может и лимонный сок из-за его кислотности.
Помимо этого, к проблемам с зубами может привести дробное питание. По словам врача, небольшой перерыв между приемами пищи оставляет меньше времени для полного расщепления остатков еды в ротовой полости, что приводит к скоплению бактерий на зубах и деснах.
"Доктор 24": зубы
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