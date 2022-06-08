Ортодонт назвал причины повышения чувствительности зубов

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Зубная паста с древесным углем способна повышать чувствительность зубов из-за повреждения эмали абразивными частицами, рассказал ортодонт Халед Касем. По его словам, пасту лучше заменить на стандартную отбеливающую, передает издание The Sun.

Также причиной повышения чувствительности зубов может стать диета на соках. Касем пояснил, что в соках содержится большое количество сахара, который провоцирует появление и развитие кариеса. Испортить эмаль может и лимонный сок из-за его кислотности.

Помимо этого, к проблемам с зубами может привести дробное питание. По словам врача, небольшой перерыв между приемами пищи оставляет меньше времени для полного расщепления остатков еды в ротовой полости, что приводит к скоплению бактерий на зубах и деснах.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что отказ от чистки зубов перед сном может привести к развитию кариеса. По словам эксперта, вечером надо обязательно удалять остатки пищи с зубов. Дело в том, что ночью в полости рта активизируются бактерии, питающиеся ими.

