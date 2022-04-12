Стоматолог рассказал об опасных последствиях отказа чистить зубы перед сном

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance
Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал Москве 24, что отказ от чистки зубов перед сном может привести к развитию кариеса.
По словам эксперта, вечером надо обязательно удалять остатки пищи с зубов. Дело в том, что ночью в полости рта активизируются бактерии, питающиеся ими. Самыми опасными считаются углеводные остатки, отметил эксперт.
"Бактерии, которые съедают простые сахара (углеводы), переваривают их очень быстро. На выходе, помимо энергии, которая необходима для жизни бактериальной клетки, еще получается органическая кислота. В зависимости от вида бактерий это может быть янтарная, яблочная, уксусная – много различных кислот", – поясняет эксперт.
При этом нужно не только чистить зубы, но еще и пользоваться специальной нитью, поскольку кариес часто возникает в труднодоступных для зубной щетки местах, заключил специалист.
Ранее терапевт стоматологического центра Татьяна Гончарова рассказала, что зубы могут выпадать из-за стресса. Специалист уточнила, что осложнения вроде бруксизма, характеризующегося патологическим скрежетанием во сне зубами, возникают на фоне тревожности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: