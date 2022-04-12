Стоматолог рассказал об опасных последствиях отказа чистить зубы перед сном

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Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал Москве 24, что отказ от чистки зубов перед сном может привести к развитию кариеса.

По словам эксперта, вечером надо обязательно удалять остатки пищи с зубов. Дело в том, что ночью в полости рта активизируются бактерии, питающиеся ими. Самыми опасными считаются углеводные остатки, отметил эксперт.

"Бактерии, которые съедают простые сахара (углеводы), переваривают их очень быстро. На выходе, помимо энергии, которая необходима для жизни бактериальной клетки, еще получается органическая кислота. В зависимости от вида бактерий это может быть янтарная, яблочная, уксусная – много различных кислот", – поясняет эксперт.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Поскольку бактериальные колонии, как правило, сидят на одном месте и ничего с ними не происходит, как только выработалась кислота, она капает на одну и ту же точку на зубе. Обычно максимум концентрации бактерий приходится на анатомические углубления, такие как ямки на жевательных зубах. И происходит разрушение твердых тканей зуба с образованием кариозной полости.

При этом нужно не только чистить зубы, но еще и пользоваться специальной нитью, поскольку кариес часто возникает в труднодоступных для зубной щетки местах, заключил специалист.

Ранее терапевт стоматологического центра Татьяна Гончарова рассказала, что зубы могут выпадать из-за стресса. Специалист уточнила, что осложнения вроде бруксизма, характеризующегося патологическим скрежетанием во сне зубами, возникают на фоне тревожности.