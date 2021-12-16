Стоматолог назвал продукты, растворяющие зубную эмаль

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Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал Москве 24, что регулярное употребление яблок разрушает эмаль зубов.

По словам эксперта, в этих плодах содержится органическая яблочная кислота, которая растворяет эмаль.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Если мы сравниваем классическую газировку, которую мы все пьем пускай без сахара, и яблоко, то оно при регулярном употреблении, наверное, опаснее для эмали зубов.

При этом эксперт обращает внимание, что ни в коем случае нельзя чистить зубы, после того как вы съели яблоко. Это может только усугубить ситуацию. "После того как на эмаль воздействует кислота от яблок и цитрусовых, она немного растворяется, и получается, что мы по ослабленной эмали делаем агрессивную абразивную чистку. Любая паста содержит абразивы, что бы там ни заявлялось", – поясняет специалист.

В этом случае лучше просто прополоскать рот водой, говорит диетолог. "По крайней мере, это нейтрализует кислоту во рту. Зубы можно почистить через 20–30 минут, когда компоненты эмали восстановятся", – говорит эксперт.

Кроме того, кислота содержится в цитрусовых – лимонах, апельсинах и мандаринах, поэтому ими тоже не стоит злоупотреблять, говорит стоматолог. Специалист обращает внимание, что развитию кариеса способствуют и сладкие продукты. "Конфеты, печенья, газированные напитки, сладкий чай, сладкий кофе, шоколадки, леденцы – все, что вы понимаете под словом "сладкое", – добавляет врач.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Иногда подростки грызут лед, который выдается вместе с газированными напитками. После кислого напитка, той же колы или апельсиновой газировки, это очень вредно. Эмаль растворилась, она ослаблена, и тут вы прилагаете еще бешеное механическое воздействие. Очень часто у молодых людей, от 12 до 25 лет, наблюдаются сколы, отломы, разломы различного генеза из-за кислой газировки в сочетании со льдом.

Чтобы укрепить эмаль, специалист советует есть больше кисломолочных продуктов, рыбу и твердые, но не кислые овощи. Они, по словам специалиста, тренируют ткани пародонта и делают их более выносливыми к нагрузкам.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева рассказала, как улучшить состояние зубов и полости рта. По словам специалиста, в ротовой полости накапливается много токсинов, а полоскание рта антибактериальным кунжутным маслом помогает уничтожать вредную микрофлору.

