Стоматологи рассказали, от каких продуктов темнеют зубы

Некрасивые зубы с потемневшей эмалью способны испортить впечатление о человеке. Каждому хочется быть обладателями красивой улыбки. Рассказываем, какие продукты наиболее интенсивно окрашивают зубы и как этого избежать.



Ищем причины

Стилисты говорят, что не бывает некрасивым человек, у которого здоровая и ослепительная улыбка. К сожалению, не все могут похвастаться белоснежными зубами. По словам стоматолога Якуба Абдуллаева, на цвет зубов влияют разные факторы.Например, по мере старения истончается эмаль, просвечивает дентин, имеющий коричневый оттенок. Также роль играет наследственность, прием препаратов, таких как тетрациклин.





Якуб Абдуллаев стоматолог Некоторые причины мы можем контролировать. Это курение и частое употребление продуктов, которые могут значительно повлиять на цвет зубов. В такой пище содержатся танины и хромогены, обладающие красящей способностью, а проникнуть в твердую ткань зуба им позволяют кислоты.

Специалисты предостерегают, что в списке опасных для белоснежной улыбки продуктов находятся вина, ягоды, фрукты и овощи, газированные напитки, чай и кофе, а также соусы и приправы.



По вине вина

Обладателям белоснежных улыбок за трапезой приходится быть настороже. Якуб Абдуллаев отмечает, что даже белое вино отрицательно сказывается на цвете зубов, так как в нем содержатся танины. А уж красное и подавно один из самых красящих напитков.

Стоматолог-пародонтолог Дарья Шикина советует при употреблении таких вин не держать долго жидкость во рту, а сразу проглатывать: чем меньше напиток контактирует с зубами, тем меньше окрашивание. Это касается и крепкого чая. Кстати, по мнению специалистов, чай обладает более выраженным красящим эффектом, чем кофе, опять же, за счет большего количества танинов. Оба этих напитка следует употреблять с молоком, что существенно снижает их отрицательное воздействие на цвет эмали.

Окрасить зубы способны все плоды, которые оставляют на одежде трудновыводимые пятна, – клубника, ежевика, черника, малина, виноград, гранат, вишня, черная смородина, черника. Любимые всеми цитрусовые и тропические фрукты также весьма коварны. Изменить цвет улыбки могут томаты, морковь и свекла. Стоматологи обращают внимание на то, что томатный соус обладает более выраженным красящим эффектом, нежели сам овощ. Употребление соевого соуса, куркумы или карри тоже вредит цвету зубов.

Не мешает задуматься о том, так ли уж нам нужны газированные напитки? Содержащиеся в них пигменты окрашивают зубы, а большое содержание сахара способствует возникновению кариеса. Чтобы максимально избежать контакта с зубами, стоматологи советуют наслаждаться сладкой газировкой с помощью соломинки. Зеленые смузи и фруктовые соки тоже лучше пить через трубочку.



Чистотой воды белизна

Вряд ли имеет смысл отказываться от любимых продуктов только из-за того, что они придают зубам нежелательный оттенок. Но мы можем избавиться от последствий употребления красящих продуктов.

"Самое главное – это эффективная и регулярная индивидуальная гигиена. Чистые, гладкие зубы меньше подвержены воздействию красителей. Окрашивается не сам зуб, а налет, который есть на нем", – отмечает Дарья Шикина. После употребления красящих продуктов необходимо ополоснуть полость рта простой водой. Чистить зубы сразу после употребления пищи не рекомендуется, так как эмаль зубов под воздействием пищевых кислот становится более уязвимой.

Стоматолог-пародонтолог советует использовать зубную нить или межзубный ершик, чтобы убрать остатки продуктов из промежутков между зубами. В борьбе с окрашивающими пигментами пригодится также ирригатор – прибор, который очищает поверхность зубов при помощи струи воды под давлением.

По словам Якуба Абдуллаева, сохранить белоснежную улыбку поможет употребление зеленых листовых овощей. Зелень фактически вычищает налет с зубов и повышает слюноотделение, а слюна в свою очередь частично смывает красящие вещества и нейтрализует кислоты. Полезно пожевать яблоки и другие твердые фрукты и овощи, которые также механически счищают желтый зубной налет. Можно воспользоваться и жевательной резинкой, поскольку и она способствует слюноотделению. Но, по мнению стоматолога, жевать ее стоит не дольше 15 минут, она должна быть без сахара.

