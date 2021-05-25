Стоматолог рассказала о вреде коронавируса для зубов

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Директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева рассказала о негативных последствиях коронавируса и других инфекционных заболеваний для зубов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Во-первых, болеющий человек с высокой температурой тела не может адекватно чистить зубы. Во-вторых, меняются свойства его слюны. Многие инфекционные заболевания, в том числе и COVID-19, влияют на функцию слюнных желез", – пояснила Макеева.

Она уточнила, что во время инфекционного заболевания количество выделяемой слюны заметно уменьшается, нарушается ее вязкость и ухудшается качество очищения зубов этой слюной. В результате в эмали возникают зоны низкой минерализации, что может привести к кариесу.

В связи с этим стоматолог напомнила о необходимости регулярно и правильно чистить зубы.

"Конечно, за такой короткий срок зубы по факту не разрушатся, а вот десны воспалятся. Неделя без нормальной чистки – и будет воспаление", – заключила она.

Ранее группа ученых из Великобритании и Испании выявила некоторые последствия воспаления десен, также известного как пародонтит. К участию в исследовании пригласили 250 взрослых с тяжелым воспалением десен и 250 – без заболеваний полости рта и хронических болезней.