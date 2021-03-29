Ученые назвали опасные последствия воспаления десен

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Группа ученых из Великобритании и Испании выявила некоторые последствия воспаления десен, также известного как пародонтит. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование проводили представители Стоматологического института UCL Eastman в Лондоне и кафедры стоматологии Международного университета Каталонии в Барселоне. К участию пригласили 250 взрослых с тяжелым воспалением десен и 250 – без заболеваний полости рта и хронических болезней.

В ходе эксперимента ученые выделили специфические маркеры, указывающие на проблемы десен, – зубной налет, кровотечение, наличие инфицированных карманов. Кроме того, у них брали кровь на анализ, изучая уровень лейкоцитов и высокочувствительный С-реактивный белок. Наконец, испытуемым трижды измеряли артериальное давление.

"Пациенты с заболеванием десен часто жалуются на повышенное кровяное давление, особенно при активном воспалении десен или кровотечении из десен. (...) Мы стремились изучить связь между тяжелым пародонтитом и высоким кровяным давлением у здоровых взрослых людей без подтвержденного диагноза "гипертония", – отметила первый автор статьи доктор медицинских наук Ева Муньос Агилера.

По данным исследователей, люди с пародонтозом в два раза чаще имели высокое артериальное давление. У них также отмечались повышенные уровни глюкозы, липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), высокочувствительного С-реактивного белка и лейкоцитов.

Ученые пришли к выводу, что пародонтальные бактерии вызывают повреждения десен и системные заболевания организма. Специалисты считают, что в будущем можно было бы осматривать пациентов как со стороны стоматологов, так и с позиции кардиологов.

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