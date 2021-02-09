Стоматолог рассказал, когда можно не чистить зубы

Фото: depositphotos/Madhourses
Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, что качественная чистка зубов снижает риск их поражения. Об этом сообщает News.ru.
Специалист отметил, что если зубы тщательно почистить вечером, то утром процедуру можно пропустить. А после завтрака достаточно просто прополоскать рот.
"Если человек с вечера хорошо почистил зубы, после пробуждения проводить эту процедуру смысла нет. После первого приема еды достаточно прополоскать рот. Можно и почистить зубы, если вам самим это будет приятно", – рассказал Янушевич.
Он добавил, что также важно, чтобы в рационе присутствовало большое количество овощей и фруктов. В этих продуктах содержится неразрушенная клетчатка, способствующая очистке ротовой полости.
Также Янушевич рассказал, что в аптеке можно купить плак-тесты, которые помогут понять, насколько хорошо человек чистит зубы. Он отметил, что периодически таким способом можно проверять качество чистки зубов.
Стоматолог Ричард Маркес ранее рассказал, что плохое состояние зубов может стать причиной развития бактериальной инфекции в кровотоке. Она при этом может влиять на клапаны сердца. Также, по словам специалиста, при борьбе организма с зубной инфекцией у человека учащается сердцебиение из-за более напряженной работы сердца. Маркес считает, что болезни сердца, инсульт, диабет и деменция могут быть следствием проблем с зубами и деснами.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: