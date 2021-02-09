Стоматолог рассказал, когда можно не чистить зубы

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Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, что качественная чистка зубов снижает риск их поражения. Об этом сообщает News.ru.

Специалист отметил, что если зубы тщательно почистить вечером, то утром процедуру можно пропустить. А после завтрака достаточно просто прополоскать рот.

"Если человек с вечера хорошо почистил зубы, после пробуждения проводить эту процедуру смысла нет. После первого приема еды достаточно прополоскать рот. Можно и почистить зубы, если вам самим это будет приятно", – рассказал Янушевич.

Он добавил, что также важно, чтобы в рационе присутствовало большое количество овощей и фруктов. В этих продуктах содержится неразрушенная клетчатка, способствующая очистке ротовой полости.

Также Янушевич рассказал, что в аптеке можно купить плак-тесты, которые помогут понять, насколько хорошо человек чистит зубы. Он отметил, что периодически таким способом можно проверять качество чистки зубов.

Стоматолог Ричард Маркес ранее рассказал, что плохое состояние зубов может стать причиной развития бактериальной инфекции в кровотоке. Она при этом может влиять на клапаны сердца. Также, по словам специалиста, при борьбе организма с зубной инфекцией у человека учащается сердцебиение из-за более напряженной работы сердца. Маркес считает, что болезни сердца, инсульт, диабет и деменция могут быть следствием проблем с зубами и деснами.