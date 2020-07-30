Стоматолог развеяла мифы о кариесе

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Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, каким мифам про кариес абсолютно точно не стоит доверять, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, многие считают, что в борьбе с кариесом поможет частая чистка зубов, но это заблуждение.
"Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку", – рассказала она.
Кроме того, не стоит увлекаться зубными пастами с эффектом отбеливания, они могут привести к дополнительным травмам эмали. Лучше выбирать пасты, содержащие фтор. Также стоматолог рекомендует проверять, чтобы в составе фторосодержащей пасты не было кальция, вместе два этих элемента не работают.
Также не помогают от кариеса жевательные резинки, отмечает Луиза Автандилян. По ее словам, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, что позже приведет к развитию кариеса и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Специалист отметила, что нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами.
"На развитие кариеса влияют качество питания и наличие заболеваний, которые вызывают сухость во рту, снижают количество слюны и ухудшают ее качество. В авангарде – гипертония и диабет", – рассказала Автандилян.
Ранее стоматологи назвали самое важное время для чистки зубов. По их словам, зубы нужно чистить не реже двух раз в сутки, причем вечерняя чистка гораздо важнее, чем утренняя.
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