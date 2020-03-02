Роспотребнадзор дал советы по выбору зубной щетки

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В пресс-службе Роспотребнадзора дали ряд рекомендаций по выбору принадлежностей для ухода за полостью рта, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты отмечают, что внимание нужно обращать на жесткость щетины. При частом употреблении продуктов, которые способствуют потемнению эмали (кофе, крепкий чай, красное вино), рекомендуется выбрать щетку с ультражесткой щетиной, а при склонности к кровоточивости десен – с мягкой или супермягкой.

Согласно некоторым исследованиям, щетки с ровным срезом щетины хуже убирают налет. А вот размер головки зубной щетки и ее подвижность является вопросом предпочтения.

Эксперты отмечают, что можно повысить эффективность чистки зубов, выбрав электрическую щетку.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что чистить зубы нужно два раза в день по две минуты, а каждые три месяца ее необходимо менять.

Ранее эксперты Роскачества исследовали микроволновые печи. Результаты анализа показали, что представленные на рынке модели безопасны. При выборе печи необходимо определить, для каких задач она нужна. СВЧ-печи различаются по нарастанию функционала: "соло" (подойдут тем, кто пользуется только подогревом и разморозкой), с грилем (микроволны + гриль), с грилем и конвекцией (микроволны + гриль + конвекция, эта печь равномерно распределяет по камере горячий воздух), печь с грилем, конвекцией и парогенератором (подойдет сторонникам здорового питания).

