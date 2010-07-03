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Общество

14:44

В Роскачестве рассказали, как подобрать микроволновую печь

общество технологии

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Эксперты Роскачества исследовали микроволновые печи. Результаты анализа показали, что представленные на рынке модели безопасны.

При выборе печи необходимо определить, для каких задач она нужна. "Дополнительные функции повышают цену, габариты и энергопотребление", – пояснили специалисты. СВЧ-печи различаются по нарастанию функционала: "соло" (подойдут тем, кто пользуется только подогревом и разморозкой), с грилем (микроволны + гриль), с грилем и конвекцией (микроволны + гриль + конвекция, эта печь равномерно распределяет по камере горячий воздух), печь с грилем, конвекцией и парогенератором (подойдет сторонникам здорового питания).

Также отмечается, что при соответствующих функциях к комплекту печи должны прилагаться дополнительные аксессуары: решетки, вертел, поддоны, контейнер для выпечки хлеба, посуда для приготовления на пару, пластиковые блюда, подставки под детские бутылочки.

Эксперты напомнили, что лучше не ставить в микроволновку посуду с металлическими элементами.

Ранее Роскачество рассказало, как выбрать розовое вино. По словам экспертов, качественные розовые вина отечественного производства нужно искать в бутылках из прозрачного стекла. Это позволяет покупателю оценить вино, когда оно еще стоит на полке магазина. Однако следует помнить, что бутылка из бесцветного стекла не защищает напиток от воздействия прямых лучей света.

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