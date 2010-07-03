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Общество

12:04

Специалисты дали совет, как выбрать розовое вино

общество

Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene

Специалисты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественное розовое вино. Сейчас эта категория вин становится все более популярной в России. Эти вина также стали отдельной категорией "Винного гида РФ".

По словам экспертов, качественные розовые вина отечественного производства следует искать только в бутылках из прозрачного стекла. Это позволяет покупателю оценить вино, когда оно еще стоит на полке магазина. Однако следует помнить, что бутылка из бесцветного стекла не защищает напиток от воздействия прямых лучей света.

Найти качественное и недорогое розовое вино вполне возможно, утверждают специалисты. В "Винном гиде России" в минувшем году самые высокие оценки получили вина в ценовой категории до 500 рублей. В Роскачестве посоветовали обратить внимание на специальные предложения розовых вин, выпущенных в 2018 году, пока ритейлеры предлагают скидки и специальные акции на эту категорию.

Ранее эксперты Роскачества установили, что производители слабоалкогольных коктейлей реализуют свою продукцию под видом пивных напитков. Нарушения обязательных требований присутствовали во всех исследованных товарах. Дело в том, что производство слабоалкогольных напитков подлежит лицензированию, а пивных напитков – нет, отметили в службе.

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