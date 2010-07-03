Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

11:42
11:42
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Роскачество рассказало, какие продукты питания лучше не мыть перед употреблением. Список продуктов опубликован на сайте ведомства.
Специалисты опираются на результаты исследования министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина.
Эксперты подчеркнули, что лучше не мыть мясо. В ходе мытья патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Они могут попасть в чистую посуду или пищу.
Также можно не мыть куриные яйца. Испанская мониторинговая Организация потребителей и пользователей пояснила, что яичная скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает яйца от попадания микробов внутрь. Поэтому мять их перед тем, как разбить, нецелесообразно. Вдобавок к этому, через микротрещины бактерии могут проникнуть за скорлупу вместе с водой. Специалисты отметили, что нужно избегать яиц с поврежденной скорлупой.
Грибы, которые продаются в магазинах, лучше не мыть, поскольку из-за воды они теряют часть вкуса и аромата. Также после того, как впитают влагу, грибы могут быстро испортиться. Вместо мытья лучше просто протирать их влажной тканью. Если шляпка сильно загрязнена, можно просто срезать поврежденные участки.
Что касается овощей и фруктов, их нужно мыть всегда.
"Овощи и фрукты мыть необходимо всегда, как, впрочем, и другую продукцию, продающуюся без упаковки, например, зелень. Эта операция проводится в целях обеззараживания. Мытье круп носит иной характер – удаление лишней пыли и примесей. При этом сырые макароны мы не моем, так они потеряют свойства", – сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Ранее Роскачество проверило 18 производителей сухих завтраков, обнаружив в продукции пяти из них токсин под названием охратоксин А.
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