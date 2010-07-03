В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роскачество проверило 18 производителей сухих завтраков, обнаружив в продукции пяти из них токсин под названием охратоксин А. Речь идет о шоколадных шариках стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 грамм продукта, говорится в сообщении организации.

Этот токсин отличается нефротоксичностью – негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания. Острые отравления крайне редки.

Как полагают эксперты, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья зерна на наличие микотоксинов.

Товары исследовали по 222 показателям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в Москве, Новочеркасске, Пскове, Челябинске, Московской, Ростовской, Ульяновской и Челябинской областей, один бренд – в Германии.

Эксперты не обнаружили в образцах тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, не были выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки и БГКП бактерии группы кишечной палочки.

Также на было зафиксировано содержания искусственных консервантов бензойной и сорбиновой кислоты и красителей.

Ранее специалисты Роскачества не рекомендовали родителям часто кормить ребенка сухими завтраками, такими как хлопья, шоколадные шарики и звездочки. По словам экспертов, эти продукты содержат большое количество сахара.